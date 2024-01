Przechodziła przez przejście, wpadła w dziurę i trafiła do szpitala. "Przepraszamy"

"Dziura jest nie do ominięcia, mógł być to każdy"

Łodzianka trafiła do szpitala z podejrzeniem złamania. - Okazało się, że mam zerwaną torebkę stawową. Nie mam na szczęście złamania i to jest ten plus. Założono mi ortezę i jestem unieruchomiona na jakiś czas. Fakt jest natomiast taki, że dziura jest nie do ominięcia, jest ogromna i to mógł być każdy. Mam nadzieję, że zarządca drogi weźmie to sobie do serca i załata te dziury, nie tylko na przejściu - dodała łodzianka.