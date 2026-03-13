Prosiła o aborcję płodu ze śmiertelnymi wadami, skierowali ją na oddział psychiatryczny. NFZ ukarał szpital

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Earth

Chodzi o opisaną przed rokiem przez "Gazetę Wyborczą" historię pani Anity, która była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży, a następnie szpital miał w nieuzasadniony sposób odmówić aborcji mimo zagrożenia jej zdrowia i życia. Kiedy ostatecznie zdecydowano, że może dojść do terminacji ciąży, lekarze chcieli to zrobić poprzez cesarskie cięcie. Pacjentka nie zgodziła się na ten scenariusz, chciała wybrać indukcję asystolii u płodu, czyli podanie zastrzyku zatrzymującego akcję serca, po którym następuje martwe urodzenie.

208 tysięcy złotych dla szpitala

Jak przekazał w piątek kolektyw Legalna Aborcja, pacjentka została poinformowana przez NFZ o nałożeniu kary na szpital.

W przesłanym komunikacie wskazano, że NFZ wyróżnia dwie nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych umów. "Pierwszą nieprawidłowością jest udzielanie świadczeń w sposób naruszający prawa pacjentki do informacji. Anita była w sposób niewystarczający informowana o wszystkich możliwych wariantach przebiegu schorzenia, rokowaniu oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych i dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz o braku znaczenia wyniku badania diagnostycznego dla oceny stopnia uszkodzenia płodu i rozwoju dziecka po jego urodzeniu" – poinformował kolektyw.

Jako drugą nieprawidłowość NFZ wyróżnił realizację świadczenia w sposób naruszający prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Fundusz podjął taką decyzję "z uwagi na niewłaściwe przeprowadzenie konsylium lekarskiego oraz uzależnienie udzielenia świadczenia od przedstawienia przez pacjentkę zaświadczenia będącego w dyspozycji świadczeniodawcy".

Kara NFZ nałożona na CSK UM w Łodzi wynosi 208 tysięcy złotych. Szpital ma prawo do odwołania się od decyzji do 16 marca.

"Czekałam prawie półtora roku"

Wcześniej - jak poinformowała Legalna Aborcja - pacjentka otrzymała wynik kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Stwierdził on, że doszło do naruszenia praw pacjentki do świadczeń zdrowotnych, informacji oraz poszanowania godności i intymności. Wskazywał, że lekarze skupiali się głównie na stanie płodu, a nie pacjentki, co skutkowało ograniczeniem jej udziału w procesie decyzyjnym i leczniczym.

- Czekałam prawie półtora roku, by ktokolwiek z przedstawicieli naszego państwa i systemu, stwierdził, że nie tak powinna być traktowana pacjentka, w tak trudnej sytuacji zdrowotnej. Mam nadzieję, że opinia Rzecznika Praw Pacjenta i kara nałożona przez NFZ na szpital uświadomi lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, że ich postępowanie wobec pacjentów nie jest bezkarne. Chciałabym, aby wreszcie dostrzeżono, że kobieta, która jest w ciąży, może stanowić o sobie, że jest pełnoprawnym obywatelem, a nie tylko podmiotem, który ma za wszelką cenę urodzić letalnie chore dziecko i wymagać od własnego dziecka takiego heroizmu - powiedziała p. Anita.

Chciała przerwać ciąże, skierowali ją na oddział psychiatryczny

Według relacji "GW" pacjentka łódzkiego szpitala dopiero na późnym etapie ciąży dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Razem z mężem zdecydowali się na terminację ciąży, "chcąc oszczędzić Felkowi cierpienia". Pomocy wśród organizacji proaborcyjnych szukała w tej sprawie rodzina pacjentki.

Szpital miał jednak odrzucić jej wniosek o "udzielenie gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży z uwagi na występowanie zagrożenia dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego", a po poinformowaniu lekarzy o rozważanej aborcji, ich nastawienie miało się bardzo zmienić.

Kobieta po prośbie o konsultację z psychologiem została skierowana na oddział psychiatryczny. Kolejnego dnia dowiedziała się zaś, że musi zostać na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym, a lekarze nie pozwolili jej wypisać się na własne żądanie. W izolatce spędziła trzy dni.

Po powrocie z oddziału psychiatrycznego została poddana kolejnym badaniom i zwołano dwa konsylia, na których miały zapaść decyzje dotyczące dalszego postępowania z ciążą. Pacjentka złożyła podanie o aborcję, konsylium psychiatryczne uznało, że "istnieją przesłanki do terminacji ciąży". Lekarze stwierdzili przy tym, że "nie ma podstaw do przerwania ciąży poprzez indukcję asystolii u płodu", czyli podanie zastrzyku zatrzymującego akcję serca, po którym następuje martwe urodzenie. Ciąża miała zakończyć się w formie cesarskiego cięcia, na co nie zgodziła się pacjentka.

Pani Anita razem z mężem zdecydowali się przeprowadzić aborcję w innej placówce. Zażądano od niej więcej badań. Podczas konsultacji lekarskich pacjentka miała czuć się zlekceważona z powodu sprzecznych informacji specjalistów. Część lekarzy twierdziła, że wada jest poważna, podczas gdy inni utrzymywali, że rokowania są niejasne i więcej będzie wiadomo dopiero po narodzinach. Miała nie uzyskać jednoznacznego wsparcia w decyzji o przerwaniu ciąży, a jej stan psychiczny był ignorowany.

Jej ciążę przerwano ostatecznie w szpitalu w Oleśnicy, stosując asystolię płodu.