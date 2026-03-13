Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Prosiła o aborcję płodu ze śmiertelnymi wadami, skierowali ją na oddział psychiatryczny. NFZ ukarał szpital

Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: Google Earth
Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę ponad 200 tysięcy złotych na Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi. Sprawa dotyczy pacjentki, u której zdiagnozowano wadę płodu. Gdy zdecydowała się na aborcję i szukała pomocy psychologa, trafiła na oddział psychiatryczny. Zakończenie ciąży miało zaś odbyć się przez cesarskie cięcie.

Chodzi o opisaną przed rokiem przez "Gazetę Wyborczą" historię pani Anity, która była pacjentką ginekologii i patologii ciąży w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Miała być wprowadzana w błąd przez lekarzy na temat stanu swojej ciąży, a następnie szpital miał w nieuzasadniony sposób odmówić aborcji mimo zagrożenia jej zdrowia i życia. Kiedy ostatecznie zdecydowano, że może dojść do terminacji ciąży, lekarze chcieli to zrobić poprzez cesarskie cięcie. Pacjentka nie zgodziła się na ten scenariusz, chciała wybrać indukcję asystolii u płodu, czyli podanie zastrzyku zatrzymującego akcję serca, po którym następuje martwe urodzenie.

208 tysięcy złotych dla szpitala

Jak przekazał w piątek kolektyw Legalna Aborcja, pacjentka została poinformowana przez NFZ o nałożeniu kary na szpital.

W przesłanym komunikacie wskazano, że NFZ wyróżnia dwie nieprawidłowości w realizacji kontrolowanych umów. "Pierwszą nieprawidłowością jest udzielanie świadczeń w sposób naruszający prawa pacjentki do informacji. Anita była w sposób niewystarczający informowana o wszystkich możliwych wariantach przebiegu schorzenia, rokowaniu oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych i dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania oraz o braku znaczenia wyniku badania diagnostycznego dla oceny stopnia uszkodzenia płodu i rozwoju dziecka po jego urodzeniu" – poinformował kolektyw.

Jako drugą nieprawidłowość NFZ wyróżnił realizację świadczenia w sposób naruszający prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. Fundusz podjął taką decyzję "z uwagi na niewłaściwe przeprowadzenie konsylium lekarskiego oraz uzależnienie udzielenia świadczenia od przedstawienia przez pacjentkę zaświadczenia będącego w dyspozycji świadczeniodawcy".

Kara NFZ nałożona na CSK UM w Łodzi wynosi 208 tysięcy złotych. Szpital ma prawo do odwołania się od decyzji do 16 marca.

"Czekałam prawie półtora roku"

Wcześniej - jak poinformowała Legalna Aborcja - pacjentka otrzymała wynik kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Pacjenta. Stwierdził on, że doszło do naruszenia praw pacjentki do świadczeń zdrowotnych, informacji oraz poszanowania godności i intymności. Wskazywał, że lekarze skupiali się głównie na stanie płodu, a nie pacjentki, co skutkowało ograniczeniem jej udziału w procesie decyzyjnym i leczniczym.

- Czekałam prawie półtora roku, by ktokolwiek z przedstawicieli naszego państwa i systemu, stwierdził, że nie tak powinna być traktowana pacjentka, w tak trudnej sytuacji zdrowotnej. Mam nadzieję, że opinia Rzecznika Praw Pacjenta i kara nałożona przez NFZ na szpital uświadomi lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, że ich postępowanie wobec pacjentów nie jest bezkarne. Chciałabym, aby wreszcie dostrzeżono, że kobieta, która jest w ciąży, może stanowić o sobie, że jest pełnoprawnym obywatelem, a nie tylko podmiotem, który ma za wszelką cenę urodzić letalnie chore dziecko i wymagać od własnego dziecka takiego heroizmu - powiedziała p. Anita.

Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Centralny Szpital Kliniczny CKD w Łodzi
Źródło: S.Brajter UMŁ

Chciała przerwać ciąże, skierowali ją na oddział psychiatryczny

Według relacji "GW" pacjentka łódzkiego szpitala dopiero na późnym etapie ciąży dowiedziała się o poważnych wadach płodu, w związku z czym planowała aborcję. Razem z mężem zdecydowali się na terminację ciąży, "chcąc oszczędzić Felkowi cierpienia". Pomocy wśród organizacji proaborcyjnych szukała w tej sprawie rodzina pacjentki.

Szpital miał jednak odrzucić jej wniosek o "udzielenie gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerwania ciąży z uwagi na występowanie zagrożenia dla jej zdrowia fizycznego i psychicznego", a po poinformowaniu lekarzy o rozważanej aborcji, ich nastawienie miało się bardzo zmienić.

Kobieta po prośbie o konsultację z psychologiem została skierowana na oddział psychiatryczny. Kolejnego dnia dowiedziała się zaś, że musi zostać na oddziale diagnostyczno-obserwacyjnym, a lekarze nie pozwolili jej wypisać się na własne żądanie. W izolatce spędziła trzy dni.

Po powrocie z oddziału psychiatrycznego została poddana kolejnym badaniom i zwołano dwa konsylia, na których miały zapaść decyzje dotyczące dalszego postępowania z ciążą. Pacjentka złożyła podanie o aborcję, konsylium psychiatryczne uznało, że "istnieją przesłanki do terminacji ciąży". Lekarze stwierdzili przy tym, że "nie ma podstaw do przerwania ciąży poprzez indukcję asystolii u płodu", czyli podanie zastrzyku zatrzymującego akcję serca, po którym następuje martwe urodzenie. Ciąża miała zakończyć się w formie cesarskiego cięcia, na co nie zgodziła się pacjentka.

Pani Anita razem z mężem zdecydowali się przeprowadzić aborcję w innej placówce. Zażądano od niej więcej badań. Podczas konsultacji lekarskich pacjentka miała czuć się zlekceważona z powodu sprzecznych informacji specjalistów. Część lekarzy twierdziła, że wada jest poważna, podczas gdy inni utrzymywali, że rokowania są niejasne i więcej będzie wiadomo dopiero po narodzinach. Miała nie uzyskać jednoznacznego wsparcia w decyzji o przerwaniu ciąży, a jej stan psychiczny był ignorowany.

Jej ciążę przerwano ostatecznie w szpitalu w Oleśnicy, stosując asystolię płodu.

Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"
Dowiedz się więcej:

Awantura po wecie prezydenta. "Trzeba mieć dużo niechęci dla bezpiecznej Polski"

Na żywo

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: S.Brajter UMŁ

Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieSzpitalCKD ŁódźResort zdrowiaIzabela LeszczynaRzecznik Prawa PacjentaNarodowy Fundusz Zdrowia
Czytaj także:
shutterstock_2505627811
Niezdrowa dieta niszczy pamięć. Naukowcy: wystarczą cztery dni
Zdrowie
imageTitle
Dlaczego na igrzyskach paralimpijskich nie ma najpopularniejszej dyscypliny?
EUROSPORT
shutterstock_2682370207
Legalne aborcje w Polsce. Według NFZ kilkaset zabiegów rocznie
Anna Bielecka
imageTitle
Mourinho ukarany. Władze ligi nie miały litości
EUROSPORT
Amerykańska policja
12-latka straciła przytomność po bójce z koleżanką. Zmarła po trzech dniach
Świat
pap_20200603_0L9
SAFE, KSeF, DORSZ. Rozwiniesz te skróty?
Quizy
Dym w centrum Dubaju
Gęsty dym nad biznesowym centrum Dubaju
Świat
Marco Rubio
Dlaczego Marco Rubio nosi za duże buty? Jest wyjaśnienie
Świat
Ziemia
Zmiany klimatu wydłużają dobę na Ziemi
METEO
Strażacy gaszą pożar hali (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar magazynu na terenie szpitala. Trwa akcja gaśnicza
Wrocław
Nie żyje 58-latek
Wypadek podczas wycinki drzew. Ciało znalazł spacerowicz
Lublin
Kolizja autobusów na Lotnisku Chopina
Zderzenie autobusów na Lotnisku Chopina
WARSZAWA
imageTitle
Są pierwsze kary za pierwszoligowy skandal we Wrocławiu
EUROSPORT
Badania pokazują, że przyjazne środowisko na oddziale intensywnej terapii może ograniczać poziom stresu i lęku pacjentów.
Pierwszy taki oddział w Polsce. Leczą nie tylko ciało
Anna Bielecka
Ktoś pozostawił wózek inwalidzki w tramwaju
Wózek inwalidzki podróżował tramwajem. Nie wiadomo, kto go zostawił
WARSZAWA
imageTitle
Trzy dni w wodzie, bez snu. Pobiła rekord dla małej Amelii
EUROSPORT
sprzęt safe PAP
Weto Nawrockiego "będzie kosztowało cały polski przemysł obronny"
RELACJA
epa12815365
Ze łzami w oczach dziękowała Trumpowi. "Wiedziałem, że ją lubię"
Świat
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie przyszłości CBA
Polska
imageTitle
Odermatt królem Pucharu Świata. Piąty raz z rzędu
EUROSPORT
Klasa szkolna
Pijany nauczyciel w szkole. Miał 1,5 promila
Lubuskie
Trybunał Konstytucyjny
Sejm podjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Wybrano też nowych sędziów
Polska
Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Przejechał psa sąsiadki, grożą mu trzy lata więzienia
WARSZAWA
Sejm
Sejm wybrał nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Polska
Przebiśniegi, deszcz, wiosna, przedwiośnie
Pogoda na weekend. Zacznie się zmiana aury
METEO
SAFE sprzęt PAP
Ekonomista o "krytycznym" elemencie SAFE: czynił ten kredyt atrakcyjnym
BIZNES
Policja zabezpieczyła papierosy bez znaków akcyzy (zdj. ilustracyjne)
Ponad 11 milionów papierosów bez akcyzy przejętych w Gdyni
Trójmiasto
Rozprawa rozwodowa (zdjęcie ilustracyjne)
Sejm uchwalił "rozwody pozasądowe"
BIZNES
Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA
Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby
Świat
Katedra w Szczecinie
Archidiecezja odpowiada na apel. Komisji ds. nadużyć nie będzie
Szczecin
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica