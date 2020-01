Już nie badają, kto zabił męża Beaty. Przed sądem proces tylko za pobicie

Łódzka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zabójstwa 40-letniego Roberta. - Trudno w to wszystko uwierzyć. Przecież w areszcie jest człowiek, który zadał ciosy - płacze Beata, wdowa. Prokuratura tłumaczy, że zgromadzone dowody pozwoliły jedynie na oskarżenie pięciu osób o pobicie, za które grozi do trzech lat więzienia. Proces ruszył w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa.

W czwartek w łódzkim sądzie ruszył proces pięciu osób: Mariusza K., Ewy K., Jacka D., Agaty S. i Arkadiusza K. Wszyscy - jak ustalili prokuratorzy - byli członkami grupy, która niemal dokładnie rok temu, 1 stycznia nad ranem, wtargnęła do mieszkania przy ulicy Niemcewicza, gdzie kończyła się impreza sylwestrowa. Mężczyźni mieli na sobie kominiarki.

Członkowie agresywnej grupy zaatakowali osoby będące w mieszkaniu. Doszło do pobicia.

Ciosy otrzymał też Robert G., który na sylwestra do przyjaciół przyszedł z żoną, Beatą. Kiedy napastnicy wyszli z mieszkania, pobiegł za nimi.

- Chciał zapisać tablice rejestracyjne. Nie zdążyłam go zatrzymać - płacze Beata.

Dodaje, że śledczy wyczerpali już możliwości dalszego badania sprawy. To jednak - jak obiecuje prokurator - nie oznacza, że zabójca może spać spokojnie.

- Co ja mam teraz powiedzieć córce? Że ktoś zabił jej tatę, ale w sumie nie wiadomo, który z członków agresywnej grupy to zrobił? Że zostanie bezkarny? - mówi przed kamerą tvn24.pl.

W czasie czwartkowej rozprawy - podobnie jak podczas śledztwa - oskarżeni przyznawali się do udziału w pobiciu.

Na pytania swojego obrońcy zdecydowała się odpowiadać Ewa K. i jej mąż, Mariusz K. Para przeprosiła, że doszło do pobicia.

Wdowę po Robercie przeraża jednak to, że oprawca jej męża niedługo może wyjść na wolność. Bo chociaż cała piątka oskarżonych jest w areszcie, to coraz mniej jest przesłanek do dalszego stosowania najsurowszego środka zapobiegawczego.