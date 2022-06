Problem z toaletami dla osób niepełnosprawnych na dworcu Łódź Fabryczna. "Zwrócimy szczególną uwagę na jakość świadczonych usług"

- Niestety, okazuje się, że nawet jak się zapłaci za WC, uruchamiają się tylko tak zwane młynki, a dla mnie, jako osoby niepełnosprawnej poruszającej się o balkoniku stanowią one poważną przeszkodę. Bramka dla niepełnosprawnych, która była obok, była zamknięta, ponieważ pani, która ją otwiera, pracuje do 15. Nawet ochrona nie miała klucza. W dni powszednie jest tam pracownik tylko do 17 - opowiada nam internauta.

Absurd w XXI wieku

- Wyszło na to, że osoba na wózku czy z problemami z poruszaniem się może korzystać z toalety tylko w wyznaczonych godzinach, co jest poniżające i to jest absurd w XXI wieku - mówi rozżalony mężczyzna. Dodaje, że dzieje się to na dworcu, którego budowa kosztowała blisko dwa miliardy złotych. - I wygląda to tak, że osoba zdrowa może korzystać z toalety do woli, bo nie potrzebuje specjalnego wejścia, ale osoba z niepełnosprawnościami tylko w wyznaczonych godzinach i to tylko wtedy jeśli trafi na odpowiedniego pracownika - zakończył internauta.