Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Próba nielegalnego przerzutu do Rosji specjalnego urządzenia. Sześć osób zatrzymanych

Sześć osób zatrzymanych przez KAS i ABW
Próba nielegalnego przerzutu do Rosji specjalnego urządzenia. Sześć osób zatrzymanych
Źródło: KAS
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali czterech obywateli Republiki Białorusi i dwoje obywateli Polski. Osoby te podejrzane są o próbę nielegalnego przerzutu do Rosji przez terytorium Białorusi urządzenia służącego do produkcji układów scalonych, wykorzystywanych między innymi przy montażu dronów bojowych.

Do zatrzymań doszło 18 lutego tego roku. Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, funkcjonariusze przeszukali szereg miejsc w kraju i zatrzymali czterech obywateli Republiki Białorusi przebywających na terytorium Polski oraz dwóch obywateli polskich.

"Wcześniej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili próbę nielegalnego przerzutu do Rosji - przez Białoruś - urządzenia służącego do automatyzacji procesu produkcji układów scalonych wykorzystywanych m.in. przy montażu dronów bojowych. Tym sposobem działanie polskich organów ścigania mogło się przyczynić do zakłócenia ciągu dostaw sprzętu militarnego dla wojsk Federacji Rosyjskiej operujących na obszarze wschodniej Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Usłyszeli zarzuty

Tego samego dnia zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Krajowej zarzuty naruszenia między innymi przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zarzuty oszustwa i zarzuty karne skarbowe, związane z obrotem dewizowym.

Podejrzanym grozi więzienie na czas nie krótszy niż trzy lata.

Sześć osób zatrzymanych przez KAS i ABW
Sześć osób zatrzymanych przez KAS i ABW
Źródło: KAS

20 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował wobec trzech podejrzanych trzymiesięczny areszt. W stosunku do trzech pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KAS

Udostępnij:
Tagi:
ABWKAS
Czytaj także:
Prezydent Donald Trump i Bogdan Klich
Bogdan Klich do prezydenta Trumpa: Polska jest wdzięczna
Świat
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Szef dyplomacji i dyrektor CIA w Kongresie. Tajne spotkanie w sprawie Iranu
Świat
Wypadek w miejscowości Wola Bierwiecka
17-latek walczy o życie. Prokuratura ustala, kto zawinił
RADOM
Donald Trump
Nie wstali, gdy chciał, potem zaczęli się śmiać
Świat
imageTitle
Sensacja z północy Europy. Jak Bodoe/Glimt ogrywa gigantów?
EUROSPORT
imageTitle
Najwyższy transfer wewnątrz Ekstraklasy stał się faktem
EUROSPORT
Zalana trasa S6
Woda blokuje drogę już od kilkudziesięciu godzin
METEO
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Są warci miliony. Oto najcenniejsi prezesi na polskiej giełdzie
BIZNES
Wóz strażacki został poważnie uszkodzony
Strażacy ochotnicy wracali z interwencji. Nagle poczuli uderzenie
Łódź
Karol Nawrocki
Nawrocki o SAFE: potrzebna jest chłodna ocena
Polska
imageTitle
Jagiellonia potrzebuje cudu, Lech kropki nad i. Kiedy i o której mecze polskich drużyn?
EUROSPORT
Powodzie i osuwiska w Brazylii
Domy przysypane ogromną warstwą błota. Wiele ofiar
METEO
27-latek został zatrzymany
Zaatakował taksówkarza podczas nocnego kursu. Usłyszał wyrok
Trójmiasto
57 min
pc
"Kraków to gigantyczny problem". Stawka jest wysoka. Co dzieje się w KO?
Arleta Zalewska, Konrad Piasecki
Kierowca stracił prawo jazdy podczas kontroli drogowej (zdjęcie ilustracyjne)
Od marca nowe przepisy drogowe. Będzie łatwiej stracić prawo jazdy
BIZNES
Cena miedzi w Londynie odbija się z najniższego poziomu od 4 miesięcy
Ceny miedzi korzystają na chaosie ceł Trumpa
BIZNES
Służby monitorują sytuację na rzekach
Sytuacja po roztopach. "To zawsze musi być monitorowane"
METEO
imageTitle
"Kompromitacja", "krok wstecz". Włosi bezlitośni po klęsce Interu
EUROSPORT
Arkadiusz B. na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Sąd nie miał wątpliwości, że Edyta nie żyje. Ale poprosił, aby zwróciła się po pieniądze
Klaudia Ziółkowska
KRS
Co dalej z KRS? Jest koalicyjny projekt uchwały
Polska
kierwiński 25 0730 piasecki
Afera węglowa. Kierwiński: kryzys służył do tego, aby generować dziwne transakcje
Polska
imageTitle
Wymagający bój Fręch na start w Meksyku
EUROSPORT
Pożar na Kłobuckiej
Pożar przy murze aresztu
WARSZAWA
biuro komputery ludzie shutterstock_2546315783
"Historyczny wynik". Aż siedem polskich startupów
BIZNES
Wędrówka strefy opadów przez Polskę we środę 25 lutego
Strefa opadów nad Polską. Zobacz mapy
METEO
Donald Trump
"To była lekcja fitnessu" dla republikanów
Świat
imageTitle
Powstrzymać najlepszego gracza świata. Industria w "jaskini lwa"
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rośnie kumulacja w Lotto
BIZNES
Rosyjskie domki w pobliżu norweskiej bazy wojskowej w Bardufoss
Sieć "koni trojańskich". Media: Rosja kupuje nieruchomości przy bazach
Świat
Zderzenie na przejeździe
Policjant realizował "algorytm postępowania", w auto uderzyły dwa pociągi
Magdalena Gruszczyńska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica