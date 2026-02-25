Próba nielegalnego przerzutu do Rosji specjalnego urządzenia. Sześć osób zatrzymanych Źródło: KAS

Do zatrzymań doszło 18 lutego tego roku. Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, funkcjonariusze przeszukali szereg miejsc w kraju i zatrzymali czterech obywateli Republiki Białorusi przebywających na terytorium Polski oraz dwóch obywateli polskich.

"Wcześniej funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili próbę nielegalnego przerzutu do Rosji - przez Białoruś - urządzenia służącego do automatyzacji procesu produkcji układów scalonych wykorzystywanych m.in. przy montażu dronów bojowych. Tym sposobem działanie polskich organów ścigania mogło się przyczynić do zakłócenia ciągu dostaw sprzętu militarnego dla wojsk Federacji Rosyjskiej operujących na obszarze wschodniej Ukrainy" - czytamy w komunikacie.

Usłyszeli zarzuty

Tego samego dnia zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Krajowej zarzuty naruszenia między innymi przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zarzuty oszustwa i zarzuty karne skarbowe, związane z obrotem dewizowym.

Podejrzanym grozi więzienie na czas nie krótszy niż trzy lata.

20 lutego 2026 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia zastosował wobec trzech podejrzanych trzymiesięczny areszt. W stosunku do trzech pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Jest prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Opracowała: Marta Korejwo-Danowska/ tam