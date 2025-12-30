Logo strona główna
Łódź

Pracownik sądu wyłudził ponad 3 miliony zł. Za pieniądze kupował wycieczki i spłacał kredyty

Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Łódź
Źródło: Google Maps
Przed sądem stanie były pracownik sekretariatu wydziału Sądu Okręgowego w Łodzi oskarżony o oszustwa na ponad 3 miliony złotych, pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami i o ukrywanie akt sądowych. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, poinformował we wtorek, że akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu byłemu już pracownikowi sekretariatu w jednym z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął do tegoż sądu, ale z wnioskiem, by Sąd Najwyższy przekazał sprawę do rozpoznania w innym sądzie okręgowym w kraju.

O sprawie pisaliśmy na tvn24.pl w styczniu.

Wyłudził ponad 3 miliony złotych

Z aktu oskarżenia wynika, że 40–letni pracownik sekretariatu jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi w ciągu 10 lat - od stycznia 2015 do zatrzymania go w styczniu 2025 roku - wykorzystywał miejsce pracy i dostęp do akt, dokumentów i systemów sądowych, wprowadzał w błąd służby finansowe sądu, dzięki czemu wyłudził ponad 3 miliony złotych.

- Z naszych ustaleń wynika, że 40-latek fabrykował dokumenty w postaci wniosków stron postępowań cywilnych o zwrot opłat sądowych oraz fałszował orzeczenia sądowe rozstrzygające o zwrocie tych opłat. Dokonywał też modyfikacji w systemie informatycznym sądu, a sfabrykowane pisma z poleceniem przelania rzekomo zwracanych opłat przesyłał służbom finansowym sądu - powiedział Kopania.

Według prokuratury oskarżony wskazywał w spreparowanych dokumentach własne rachunki bankowe jako konta stron postępowań sądowych, więc sąd przelewał pieniądze na jedno z kont oskarżonego, a tych otworzył kilkadziesiąt, w większości na własne dane osobowe. Wyłudzone pieniądze wypłacał w bankomatach albo wielokrotnie przelewał na inne rachunki bankowe. - W opinii prokuratury takie działanie miało na celu udaremnienie lub utrudnienie możliwości stwierdzenia przestępczego pochodzenia wyłudzonych pieniędzy - powiedział Kopania.

Za pieniądze spłacał kredyty, płacił za wycieczki i zakupy

Prokurator Kopania dodał, że z wyłudzonych pieniędzy oskarżony spłacał karty kredytowe, płatności z tytułu najmu samochodów, umów leasingowych, polis ubezpieczeniowych, rat kredytów. Pokrywał nimi także koszty wycieczek, zakupów spożywczych i odzieżowych, oraz opłacał koszty budowy i wyposażenia domu.

Według prokuratora śledztwo wykazało, że z wyłudzonych pieniędzy udzielał też pożyczek.

- Mężczyzna został zatrzymany w styczniu bieżącego roku w siedzibie sądu, w czasie gdy usiłował dokonać kolejnego oszustwa. Podczas przeszukania u oskarżonego znaleźliśmy akta główne kilku postępowań sądowych, które prawdopodobnie bezprawnie przechowywał, celem ukrycia części działalności przestępczej - powiedział Krzysztof Kopania.

Kopania dodał, że akt oskarżenia to efekt oceny dowodów zebranych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a poza oszustwem na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych były pracownik sądu będzie odpowiadał za pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów, posługiwanie się podrobionymi dokumentami i ukrywanie akt sądowych.

- Uznaliśmy, że 40–latek uczynił sobie z oszustw stałe źródło dochodów, co powoduje, że grozi mu do 15 lat więzienia - powiedział rzecznik prokuratury.

Przypomniał, że w początkowym stadium śledztwa zarzutami prania brudnych pieniędzy objęto także żonę oskarżonego i powiązaną z nim rodzinnie pracownicę sekretariatu w tym samym sądzie.

- Ostatecznie całokształt dowodów nie dostarczył podstaw do skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia, dlatego postępowanie w tej części zostało umorzone - dodał Kopania.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Łódź, Łódzkie, województwo łódzkie, Sąd, Sąd Okręgowy w Łodzi, Prokuratura, Prokuratura Regionalna w Łodzi, Wymiar sprawiedliwości, oszustwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica