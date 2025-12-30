Pracownik sądu wyłudził ponad 3 miliony zł. Za pieniądze kupował wycieczki i spłacał kredyty

Łódź Źródło: Google Maps

Prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, poinformował we wtorek, że akt oskarżenia przeciwko 40-letniemu byłemu już pracownikowi sekretariatu w jednym z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi wpłynął do tegoż sądu, ale z wnioskiem, by Sąd Najwyższy przekazał sprawę do rozpoznania w innym sądzie okręgowym w kraju.

O sprawie pisaliśmy na tvn24.pl w styczniu.

Wyłudził ponad 3 miliony złotych

Z aktu oskarżenia wynika, że 40–letni pracownik sekretariatu jednego z wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi w ciągu 10 lat - od stycznia 2015 do zatrzymania go w styczniu 2025 roku - wykorzystywał miejsce pracy i dostęp do akt, dokumentów i systemów sądowych, wprowadzał w błąd służby finansowe sądu, dzięki czemu wyłudził ponad 3 miliony złotych.

- Z naszych ustaleń wynika, że 40-latek fabrykował dokumenty w postaci wniosków stron postępowań cywilnych o zwrot opłat sądowych oraz fałszował orzeczenia sądowe rozstrzygające o zwrocie tych opłat. Dokonywał też modyfikacji w systemie informatycznym sądu, a sfabrykowane pisma z poleceniem przelania rzekomo zwracanych opłat przesyłał służbom finansowym sądu - powiedział Kopania.

Według prokuratury oskarżony wskazywał w spreparowanych dokumentach własne rachunki bankowe jako konta stron postępowań sądowych, więc sąd przelewał pieniądze na jedno z kont oskarżonego, a tych otworzył kilkadziesiąt, w większości na własne dane osobowe. Wyłudzone pieniądze wypłacał w bankomatach albo wielokrotnie przelewał na inne rachunki bankowe. - W opinii prokuratury takie działanie miało na celu udaremnienie lub utrudnienie możliwości stwierdzenia przestępczego pochodzenia wyłudzonych pieniędzy - powiedział Kopania.

Za pieniądze spłacał kredyty, płacił za wycieczki i zakupy

Prokurator Kopania dodał, że z wyłudzonych pieniędzy oskarżony spłacał karty kredytowe, płatności z tytułu najmu samochodów, umów leasingowych, polis ubezpieczeniowych, rat kredytów. Pokrywał nimi także koszty wycieczek, zakupów spożywczych i odzieżowych, oraz opłacał koszty budowy i wyposażenia domu.

Według prokuratora śledztwo wykazało, że z wyłudzonych pieniędzy udzielał też pożyczek.

- Mężczyzna został zatrzymany w styczniu bieżącego roku w siedzibie sądu, w czasie gdy usiłował dokonać kolejnego oszustwa. Podczas przeszukania u oskarżonego znaleźliśmy akta główne kilku postępowań sądowych, które prawdopodobnie bezprawnie przechowywał, celem ukrycia części działalności przestępczej - powiedział Krzysztof Kopania.

Kopania dodał, że akt oskarżenia to efekt oceny dowodów zebranych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wraz z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, a poza oszustwem na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych były pracownik sądu będzie odpowiadał za pranie brudnych pieniędzy, fałszowanie dokumentów, posługiwanie się podrobionymi dokumentami i ukrywanie akt sądowych.

- Uznaliśmy, że 40–latek uczynił sobie z oszustw stałe źródło dochodów, co powoduje, że grozi mu do 15 lat więzienia - powiedział rzecznik prokuratury.

Przypomniał, że w początkowym stadium śledztwa zarzutami prania brudnych pieniędzy objęto także żonę oskarżonego i powiązaną z nim rodzinnie pracownicę sekretariatu w tym samym sądzie.

- Ostatecznie całokształt dowodów nie dostarczył podstaw do skierowania przeciwko nim aktu oskarżenia, dlatego postępowanie w tej części zostało umorzone - dodał Kopania.