Łódź

Pieniądze z oszustw prali przez lokowanie w kryptowalutach. 56 podejrzanych

Prokuratura Regionalna w Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
Cztery kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z oszustwami internetowymi. Podczas nich oszukanych zostało dwa tysiące osób na ponad 3,5 miliona złotych. Podejrzani wyłudzone w ten sposób pieniądze prali i lokowali w kryptowalutach. W sumie zarzuty w tej sprawie usłyszało 56 osób, z czego 16 przebywa w areszcie.

Prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi poinformował w piątek, że na wniosek prokuratury sąd zastosował tymczasowe aresztowania wobec dwóch osób z czterech zatrzymanych - w związku z zarzutami dotyczącymi oszustw internetowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. To już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Łącznie zarzuty usłyszało już 56 osób, a 16 z nich przebywa w areszcie. Łączna suma pieniędzy wyłudzonych na szkodę około 2 tysięcy osób sięga 3,5 miliona złotych.

- Zarzuty w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - zarząd w Poznaniu. Śledztwo obejmuje przestępstwa popełnione w Łodzi, Wrocławiu, Wałbrzychu i szeregu innych miejscach w kraju od marca 2024 roku do czerwca 2025 roku - powiedział prokurator Krzysztof Kopania.

Proponowali sprzedaż na korzystnych warunkach

Prokurator Kopania dodał, że chodzi o zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizowała się w dokonywaniu oszustw internetowych. Zgodnie z ustalonym podziałem ról, członkowie grupy oferowali w internecie sprzedaż różnego rodzaju artykułów - mebli, maszyn i basenów ogrodowych, opon, artykułów gospodarstwa domowego, głośników czy zegarków.

Sprawcy proponowali korzystne warunki zakupu w cenach od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a zainteresowani po nawiązaniu kontaktu z oferującymi sprzedaż byli przez nich podstępnie zachęcani do zrealizowania transakcji, ale za pośrednictwem jednej z wiodących platform sprzedażowych. To miało być dla kupujących korzystne i bezpieczne.

- Pokrzywdzeni otrzymywali linki do spreparowanych ogłoszeń, łudząco przypominających oryginalne, ale faktycznie nie zamieszczonych na tejże platformie, a płatności mogli dokonywać jedynie z wykorzystaniem usługi BLIK. Wygenerowany kod do dokonania transakcji trafiał do podejrzanych, którzy wypłacali wyłudzone pieniądze z bankomatów, a następnie transferowali je na portfele kryptowalutowe - opisał model działania sprawców prokurator.

Według prokuratury zakup wirtualnej waluty miał na celu ukrycie pieniędzy wyłudzonych od pokrzywdzonych i to stało się podstawą zarzutów o praniu pieniędzy.

- W toku podjętych przez funkcjonariuszy CBZC czynności zabezpieczyliśmy sprzęt komputerowy i nośniki pamięci. Są one przedmiotem szczegółowych oględzin i specjalistycznych ekspertyz - powiedział Kopania.

Dodał, że za oszustwo w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy podejrzanym grożą kary do 15 kat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krysztofiak, tvn24.pl

