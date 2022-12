Pożar w szpitalu w Łodzi. Jedna osoba nie żyje, dwie są poszkodowane

czytaj dalej

Załamanie popytu na kredyty hipoteczne to efekt silnego wzrostu stóp procentowych i pogorszenia się zdolności kredytowej Polaków - uważa Tomasz Frąckowiak z PKO BP. Wskazuje też, że liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych od kwietnia do października spadła ponad 3-krotnie rok do roku.