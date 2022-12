Pacjent szpitala w Łodzi prawdopodobnie zapalił papierosa i wywołał pożar. Nie przeżył

czytaj dalej

Brytyjska wokalistka Melanie C, która miała być gwiazdą sylwestrowej imprezy TVP w Zakopanem, poinformowała, że nie wystąpi w Polsce. "W świetle tego, na co właśnie zwrócono moją uwagę, a co stoi w sprzeczności z moimi poglądami na temat popieranych przeze mnie grup społecznych, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce" - napisała na swoim profilu w mediach społecznościowych.