Łódź. Śmierć mężczyzny w płonącym garażu

czytaj dalej

Poczekajmy, aż właściwe służby zbadają, czy w NCBR dochodziło do nieprawidłowości i kto jest ewentualnie za nie odpowiedzialny - mówił w TVN24 minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. Powiedział też, że "siłą rzeczy" tą sprawą mógłby sam zainteresować się OLAF, czyli Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Zawiadomienie do tej instytucji złożyli posłowie opozycji.