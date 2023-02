Poszła wyrzucić śmieci i znalazła węża boa. Zaopiekowała się nim

Półtoraroczna samica węża boa leżała w pergoli śmietnikowej przy ulicy Lnianej w Łodzi. Gada znalazła mieszkanka, która wyrzucała śmieci. Kobieta zabrała węża do domu i wezwała na miejsce służby. - Wąż był w dobrej kondycji. Kobiecie, która przekazywała go funkcjonariuszom, zakręciła się łezka w oku, gdyż jak stwierdziła, przez czas kiedy zwierzę było u niej w domu, ona i jej córka zdążyły się z nim zżyć - opisuje rzeczniczka łódzkiej straży miejskiej.

Wąż był w dobrej kondycji. Kobieta go nakarmiła i ogrzała

