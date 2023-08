Łódź. Najpierw ktoś porzucił cztery szczeniaki, następnego dnia znaleźli cztery małe koty

Były wystraszone i całe w kleszczach

- 3 sierpnia około godziny 19 do straży miejskiej wpłynęło zgłoszenie od mężczyzny, który będąc na spacerze w rejonie ulicy Moryca, nieopodal krańcówki autobusowej, znalazł trzy szczeniaki w pudełku - opisuje rzeczniczka łódzkiej straży miejskiej Joanna Prasnowska. Strażniczka dodaje, że zgłaszający zabrał szczenięta do domu. - Okazało się, że były bardzo wystraszone i wszystkie miały na sobie mnóstwo kleszczy. Niestety nie posiadały czipów, a wszystko wskazuje na to, że ktoś je po prostu wyrzucił. Pieski trafiły do schroniska i będzie je można adoptować - przekazuje Prasnowska.