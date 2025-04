Były obskurne, dziś są nie do poznania

Kompleksowy remont domów pod numerami 13, 15 i 17 trwał od 2020 roku Źródło: tvn24.pl/lodz.pl

Łódzki urząd miasta poinformował o powstaniu ponad 50 mieszkań komunalnych w trzech odnowionych, zabytkowych kamienicach w centrum miasta. Oprócz tego gotowe są lokale usługowe, świetlice dla dzieci i zielone podwórka.

Chodzi o trzy zabytkowe kamienice przy ul. Rewolucji 1905 r., których remont - jak początkowo planowano - miał zakończyć się w 2021 roku. Prace przedłużyły się z powodu złego stanu budynków oraz szerokiego zakresu robót.

Trzy kamienice na nowo

Kamienica pod numerem 13 została wybudowana w 1895 r., jej projektantem był znany łódzki architekt Ignacy Markiewicz. Po ponad stu latach budynek znowu zachwyca, a o jego historii przypominają odrestaurowane pod okiem konserwatora malowidła na klatce schodowej. W obiekcie powstało 19 mieszkań i trzy lokale usługowe.

Z kolei przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 15 powstały 24 mieszkania, w tym dwa dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo powstały dwa lokale usługowe - jeden to klubokawiarnia oraz świetlica terapeutyczna zaplanowana jako miejsce spotkań i wspólnego działania mieszkańców. Na ścianie budynku pojawił się mural z motywem kur przeniesiony z kamienicy ul. Legionów 20. Najmniejsza z trzech kamienic, stojąca pod numerem 17, mieści dziesięć mieszkań, w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnością. Cały parter zarezerwowano dla świetlicy artystycznej – ma to być przestrzeń dla dzieci i młodzieży, w której będą mogły rozwijać swoje pasje.

Wszystkie budynki przeszły gruntowną modernizację.

Gruntowny remont

Wszystkie budynki przeszły gruntowną modernizację: wymieniono w nich stropy, instalacje, podłączono do centralnego ogrzewania. Z zewnątrz najbardziej rzuca się w oczy nie tylko odnowienie elewacji, ale też przywrócenie sztukaterii i charakterystycznych detali architektonicznych.

Na podwórkach pojawiły się nowe nasadzenia i ławki.

W Łodzi powstało ponad 50 mieszkań komunalnych