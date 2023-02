Zbiórki na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii "Sytuacja jest bardzo dramatyczna"

Dyrektor łódzkiego Caritas: sytuacja jest bardzo dramatyczna

Pieniądze zebrane w archidiecezji łódzkiej, trafią do poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Syrii . Pomysłodawca akcji, arcybiskup Grzegorz Ryś zwracał uwagę, że pomoc z całego świata płynie głównie do Turcji. Ze względów organizacyjnych, pomoc do objętej wojną Syrii dociera w znacznie mniejszym stopniu.

- Sytuacja jest tam bardzo dramatyczna, mamy wiadomości z pierwszej ręki od proboszcza franciszkańskiej parafii świętego Franciszka z Asyżu w Aleppo, który opowiada, że ludzie błąkają się, nie mają gdzie nocować, w samą noc do parafii zgłasza się 500 osób, wydawanych jest dwa tysiące posiłków - mówił dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski na antenie TVN24. I dodawał: - Domy, które zostały wcześniej naruszone z powodu działań wojennych, nie nadają się dzisiaj po trzęsieniu ziemi do zamieszkania. To jest to, co oni widzą na co dzień, z czym mają do czynienia. Wszędzie pełno gruzów, ludzie, którzy nie mogą skorzystać z pomocy medycznej, bo szpitale zapełnione są ofiarami.