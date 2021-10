Łódź. 18-latek uciekał przed policją. Jechał pod prąd i uszkodził inne samochody

Łódzcy policjanci ścigali ulicami miasta 18-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli. Uciekający nastolatek popełnił szereg wykroczeń, między innymi jadąc pod prąd i przekraczając dozwoloną prędkość. Po zatrzymaniu okazało się, że nie ma on w ogóle prawa jazdy.

Pościg miał miejsce we wtorek po południu. Policjanci postanowili zatrzymać do kontroli osobowego forda, bo zauważyli, że samochód jest uszkodzony, a kierowca i pasażer nie mają zapiętych pasów bezpieczeństwa. Początkowo mężczyzna zjechał na pobocze, jednak po chwili gwałtownie ruszył w stronę ul. Bandurskiego. Policjanci pojechali za nim.

- Kierowca forda tuż przed aleją Włókniarzy - nie zważając na przepisy prawa o ruchu drogowym i stwarzane zagrożenie dla osób podróżujących tramwajami - wjechał na wydzielone torowisko, następnie przejechał przez przejście dla pieszych i kontynuował ucieczkę chodnikiem - relacjonuje mł. asp. Jadwiga Czyż z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. I dodaje: - Kierowca nie reagował na sygnały do zatrzymania podawane przez jadących za nim policjantów. Ponownie złamał przepisy i skręcając w prawo w ulicę Kopernika, nie zastosował się do zakazu wjazdu, a następnie wjechał w ulicę Łąkową pod prąd.

Zatrzymanie pirata drogowego

W końcu do pościgu dołączył drugi radiowóz łódzkiej drogówki. A ścigany kierowca na kolejnym ze skrzyżowań stracił panowanie nad samochodem i uderzył w auta, które czekały na zmianę sygnalizacji świetlnej.

- To nadal nie skłoniło kierującego do zaniechania ucieczki. Wraz z 17-letnim pasażerem wybiegł z auta. Za uciekinierami ruszyli funkcjonariusze. Pasażera ujęła policjantka, parę chwil później w rękach mundurowych był drugi mężczyzna. Obaj zostali zakuci w kajdanki i doprowadzeni do radiowozu - dodała Czyż.