Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych"

|
Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja łódzka
Policjantka Komendy Miejskiej w Łodzi została zatrzymana i zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Według informacji nadesłanej przez internautę na Kontakt24, funkcjonariuszka brała udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą aut. W sumie zatrzymano 9 osób, pięć aresztowano.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informacje, że na początku maja została aresztowana na trzy miesiące policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Internauta poinformował, że miała zostać zatrzymana w związku z udziałem w grupie zajmującej się kradzieżą aut.

Zawieszona w czynnościach służbowych

Redakcja Kontaktu24 zapytała o sprawę rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - Informuję, że 6 maja zatrzymana została w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa funkcjonariuszka KMP w Łodzi. Z dniem 8 maja została ona zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Wdrożona została również procedura w kierunku zwolnienia wyżej wymienionej ze służby w Policji, wszczęto także postępowanie dyscyplinarne - poinformowała komisarz Edyta Machnik.

Zastrzegła, że w kwestii szczegółów dotyczących postępowania karnego należy kontaktować się z prokuraturą.

Próbowaliśmy zapytać o sprawę prokuratora Przemysława Nowaka z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, nie odebrał telefonu.   

Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Źródło zdjęcia: Policja łódzka

Rozbita grupa przestępcza

O rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów łódzka policja informowała 13 maja. Wówczas zatrzymano 9 osób.

"Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przedstawił pięciu podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, natomiast pozostałym ogłoszono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Łącznie wszystkim osobom przedstawiono 121 zarzutów.

Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Źródło zdjęcia: Policja łódzka

"Wobec pięciu osób sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt. Natomiast wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się. Odstąpiono od zastosowania środka zapobiegawczego wobec podejrzanego odbywającego wieloletnią karę pozbawienia wolności. W większości są to osoby z bogatą kartoteką kryminalną" - poinformowała łódzka policja.

Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
mycie zębów
Dotyczy co dziewiątego Polaka. Lekarze biją na alarm
Wywiad medyczny
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
55 min
pc
Zmniejsza śmiertelność, dowody mamy od lat. Nie wszyscy ją akceptują
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwościProkuratura Krajowa
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
sejm-0001
Udawał w Sejmie lokomotywę, teraz chce wręczyć kwiaty
Monika Winiarska
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Porsche miało inne numery rejestracyjne z przodu i z tyłu
WARSZAWA
Sana Yousaf
Gwiazda TikToka zastrzelona w domu. Sprawcę skazano na karę śmierci
Świat
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
Świat
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Peter Magyar
Premier, prezydent, parlament. Teraz Magyar rusza do Gdańska
RELACJA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijają ważne stacje
WARSZAWA
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Polska
Katedra Gnieźnieńska
Kryzys w kościele narasta. Chętnych na księży jest coraz mniej
Poznań
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
kierownica zegarek samochod shutterstock_2658863449
Badania kierowców będą droższe. Rząd szykuje zmiany
BIZNES
Drony nad Polską
Starosta nie informował o dronach, bo uznał, że to były tajne ćwiczenia
Lublin
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Litwa
Dron w pobliżu Wilna
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Polecenie od Tuska w sprawie Ziobry. "Żeby nikt nie miał pretekstu"
Adrian Wróbel
Balon wylądował awaryjnie na szkolnym boisku w Olsztynie
Balon awaryjnie lądował na szkolnym boisku
Olsztyn
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica