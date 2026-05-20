Łódź Policjantka w grupie przestępczej? "Została zawieszona w czynnościach służbowych" Oprac. Piotr Krysztofiak |

Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informacje, że na początku maja została aresztowana na trzy miesiące policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Internauta poinformował, że miała zostać zatrzymana w związku z udziałem w grupie zajmującej się kradzieżą aut.

Zawieszona w czynnościach służbowych

Redakcja Kontaktu24 zapytała o sprawę rzeczniczkę Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. - Informuję, że 6 maja zatrzymana została w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa funkcjonariuszka KMP w Łodzi. Z dniem 8 maja została ona zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Wdrożona została również procedura w kierunku zwolnienia wyżej wymienionej ze służby w Policji, wszczęto także postępowanie dyscyplinarne - poinformowała komisarz Edyta Machnik.

Zastrzegła, że w kwestii szczegółów dotyczących postępowania karnego należy kontaktować się z prokuraturą.

Próbowaliśmy zapytać o sprawę prokuratora Przemysława Nowaka z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, nie odebrał telefonu.

Rozbita grupa przestępcza

O rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów łódzka policja informowała 13 maja. Wówczas zatrzymano 9 osób.

"Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przedstawił pięciu podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, natomiast pozostałym ogłoszono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Łącznie wszystkim osobom przedstawiono 121 zarzutów.

Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów Źródło zdjęcia: Policja łódzka

"Wobec pięciu osób sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowy areszt. Natomiast wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się. Odstąpiono od zastosowania środka zapobiegawczego wobec podejrzanego odbywającego wieloletnią karę pozbawienia wolności. W większości są to osoby z bogatą kartoteką kryminalną" - poinformowała łódzka policja.