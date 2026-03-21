Policjantka uratowała mężczyznę i straciła przytomność. Dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej

Dramatyczne nagranie z akcji ratunkowej w Łodzi Źródło: KMP w Łodzi

Do zdarzenia doszło 19 marca w kamienicy przy ulicy Legionów w Łodzi, w której wybuchł pożar. Jako pierwsi na miejscu pojawili się funkcjonariusze z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej policji. Kiedy otrzymali informację, że na trzecim piętrze objętego ogniem obiektu może znajdować się człowiek, wbiegli do gęsto zadymionego budynku.

Dramatyczne nagranie z interwencji

Komenda Miejska Policji w Łodzi pokazała wstrząsające nagranie z interwencji, zarejestrowanie kamerkami nasobnymi. Widać na nim ogromne zadymienie, moment ewakuacji mężczyzny i interweniujących strażaków. Na koniec widać policjantkę, która straciła przytomność i pomagającą jej ratowniczkę medyczną. - Policjanci w kłębach dymu zauważyli osuwającą się osobę na podłogę. Złapali 79-latka i sprowadzili go piętro niżej do innego lokalu. Następnie stróże prawa wrócili, aby sprawdzić, czy w budynku nie znajdują się inne osoby potrzebujące pomocy. Na skutek podtrucia gazami pochodzącymi z pożaru policjantka straciła przytomność. Przybyłe na miejsce zastępy straży pożarnej przejęły dalsze czynności ratownicze - zrelacjonowała zdarzenie asp. Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Film z kamerki nasobnej policjantki, która uratowała życie mężczyźnie Źródło: KMP w Łodzi

Zarówno 79-letni mężczyzna, jak i funkcjonariuszka zostali przetransportowani do szpitali.

Dramatyczna kacja ratunkowa w kamienicy w Łodzi Źródło: KMP w Łodzi

Opracował Piotr Krysztofiak /tok