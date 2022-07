Jechał na tylnym kole, przekroczył prędkość. Policjantom powiedział, że go "poniosło"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (25 lipca). Policjanci z łódzkiej grupy Speed, patrolujący ulicę Bartoszewskiego, zauważyli motocyklistę, który szybko poruszał się sąsiednim pasem ruchu. A w pewnym momencie postanowił jechać na tylnym kole. - Motocyklista, widząc radiowóz, który ruszył za nim, zaczął ponownie przyspieszać. Funkcjonariusze przy pomocy wideorejestratora zmierzyli prędkość jednośladu. Wynik, jaki pokazało urządzenie pomiarowe, to 123 kilometry na godzinę, czyli o 53 kilometry szybciej, niż dopuszczalna prędkość na tym odcinku drogi - relacjonuje Jadwiga Czyż z wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dodał za dużo gazu i go "poniosło"

Policjanci zatrzymali motocyklistę przy skrzyżowaniu z ulicą Rozalii. Jak przyznał, nie spodziewał się takiego finału swojej jazdy. - Policjantom tłumaczył, że dodał za dużo gazu, co spowodowało, że go "poniosło" i jechał na jednym kole. Ponadto nie spodziewał się, że tak szybko zostanie zatrzymany do kontroli - mówi Czyż.