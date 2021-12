Łódź. Wspólnota mieszkaniowa z wysokimi rachunkami za gaz

czytaj dalej

Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie możliwego cyberataku na telefon prokurator Ewy Wrzosek to jest de facto zamknięcie drogi do tego, by sądowo próbować wyjaśnić działanie służb specjalnych, choć samo w sobie to bardzo trudne - ocenił w TVN24 prof. Maciej Gutowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jak mówił, największym problemem w polskim systemie prawnym jest to, że "nie mamy organu, który kontroluje służby". - Służby kontrolują się same - dodał.