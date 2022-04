Łódź. Podwójne zabójstwo z sąsiedzkim sporem w tle. Zarzuty i areszt dla 33-latka

Pierwsza wersja: słyszał libację, próbował interweniować

Druga wersja: doszło do kłótni i ataku nożem

Prokurator podaje szczegóły

W niedzielę 24 kwietnia, przed godziną 21, 33-latek pojechał na nocną zmianę do pracy. - Wrócił do domu przed godziną 7. Słyszał hałasy dobiegające z mieszkania sąsiada. Po drodze do swojego mieszkania zajrzał do 72-latka. Zastał tam jego i towarzyszącą mu niejednokrotnie kobietę, która ze sobą przyprowadzała psa. Zażądał zaprzestania zakłócania spokoju, po czym udał się do siebie – relacjonował prokurator w rozmowie z PAP.