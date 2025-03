Pobił prokuratora podczas przesłuchania

Według ustaleń tvn24.pl, podejrzany i prokurator byli sami w pokoju. W pewnym momencie przesłuchiwany mężczyzna chciał uciec przez okno, wtedy prokurator prowadzący z nim czynności próbował go zatrzymać i został dotkliwie pobity. Nasze informacje potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Poszkodowany po zdarzeniu został przewieziony do szpitala, ma uszkodzony kręgosłup na odcinku szyjnym, skręcone kolano, liczne siniaki i otarcia, musiał być zaopatrzony w gorset ortopedyczny - poinformował nas rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Paweł Jasiak. Agresywny mężczyzna został zatrzymany i teraz odpowie też za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. - Doszło tutaj do zastosowania przemocy wobec funkcjonariusza publicznego w celu zmuszenia go do zaniechania prawnej czynności służbowej, za co grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Musimy wziąć pod uwagę, że działał w warunkach recydywy i kara może być wyższa, czyli 7,5 roku więzienia - przekazał prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.