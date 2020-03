Zniknął po wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Prokuratura wydała list gończy

Jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Dwóch pasażerów zginęło, trzeci z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Z kolei 33-latek podejrzany o spowodowanie wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. Prokuratura postawiła mu już zarzuty, a sąd orzekł areszt. Nadal jest jednak na wolności, bo do tej pory go nie odnaleziono. Prokuratura wydała teraz za podejrzanym list gończy.