Podejrzany o podpalenie mężczyzny usłyszał zarzut i trafił do aresztu

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 33-latek, który miał podpalić mężczyznę na przystanku tramwajowym przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Powiedział, że był na miejscu, ale to nie on podpalił. Grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

- Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. W wyjaśnieniach potwierdził jedynie, że był na miejscu zdarzenia, zaprzeczył natomiast stanowczo, by to on podpalił pokrzywdzonego. Nie był w stanie logicznie wytłumaczyć, dlaczego nie udzielał pomocy i nie podjął działań, które miałyby na celu ratowanie podpalonego - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.