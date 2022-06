Łódź. Rzeka, której nikt nie widział przez sto lat. Odkrycie w czasie remontu kamienicy

Podczas renowacji kamienicy przy ulicy Legionów w Łodzi odnaleziono kanał dawnej rzeki. - Ceglany kanał rzeczki, zwanej Ciekiem od Piotrkowskiej, zachował się w dobrym stanie - opowiada Miłosz Wika, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi. Dodaje, że do kanału nie zaglądano od ponad stu lat.

Ryzykowne inwestycje i spór o czyszczenie kanałów

- Spierano się, kto powinien te stare kanały czyścić z osadów. Właściciele kamienic twierdzili, że jest to obowiązek władz miasta, te z kolei utrzymywały, że za stan techniczny kanałów muszą odpowiadać właściciele działek, przez które one przebiegają - opowiada Wika.

Spór zakończył się dopiero w latach 20. XX wieku, kiedy miasto zaczęło pobierać opłaty za odprowadzanie ścieków do starych kanałów.

Miasto wybudowane na rzekach

Wika opowiada, że najwięcej kamienic zbudowano na tak zwanym Cieku od Piotrkowskiej – przebiegał on od Piotrkowskiej, równolegle do ulicy Próchnika, przecinał Zachodnią i po łuku kierował się do skrzyżowania Legionów z Gdańską, dalej przez kamienice przy Legionów, Mielczarskiego i famuły Poznańskiego.