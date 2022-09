Po urodzeniu Adelina ważyła niemal 6,5 kg, jej guz ponad trzy. Wkrótce dziewczynka opuści szpital

Mama małej Adeliny, uciekając przed wojną w Ukrainie , przyjechała do Polski w marcu. Była wówczas w ciąży i podczas jednego z rutynowych badań, w 17 tygodniu, położnik stwierdził u płodu torbiel w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Kobieta została skierowana do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, który specjalizuje się między innymi w leczeniu najbardziej skomplikowanych wad płodu.

Guz z tygodnia na tydzień robił się większy

Dzięki prawidłowej diagnostyce ciążę pani Anastazji udało się doprowadzić do 38. tygodnia. Jak wyjaśniła prof. Respondek-Liberska, jeszcze 20 lat temu tego typu ciąże rutynowo rozwiązywano w 32. tygodniu. - Gdy została wprowadzona kardiologia prenatalna, udało się stworzyć zasadę, że wady pozasercowe również trafiają na badanie kardiologiczne, by wydłużyć czas trwania ciąży - dodała.

Guz - potworniak - ważył ponad trzy kilogramy

Mała Adelina jest w dobrej kondycji

Jak poinformowała dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz z Kliniki Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków, obecnie dwutygodniowa Adelina ma się dobrze: oddycha samodzielnie i jest stabilna krążeniowo. - Rana pooperacyjna goi się dobrze. Dziewczynka jest w dobrej kondycji, tuli się do mamy, która codziennie się nią opiekuje. Powoli obie pacjentki będą szykowały się do wyjścia ze szpitala. Mamy nadzieję, że już w przyszłym tygodniu. Dalsza opieka nad Adeliną zależeć będzie od wyników badań histopatologicznych guza. Pamiętajmy, że każdy potworniak jest zmianą nowotworową - dodała dr Fortecka-Piestrzeniewicz. Profesor sprawdziła statystyki operacji podobnych wad w ICZMP na przestrzeni 30 lat - bo tyle istnieje łódzka Matka Polka. Okazało się, że Adelina jest setnym (lub sto pierwszym, co do tego nie ma pewności) pacjentem operowanym z powodu olbrzymiego guza ogonowo-krzyżowego.