Po siłowym zatrzymaniu mężczyzny komendant przeprasza i zapowiada "wyciągnięcie konsekwencji"

Strażnicy miejscy w Łodzi - na czas pandemii - podlegają nie komendantowi, ale łódzkiemu wojewodzie. - Zamiast walczyć z pandemią, są oni wykorzystywani do celów politycznych - stwierdził komendant Zbigniew Kuleta. Odniósł się w ten sposób do faktu, że strażnicy zostali ustawieni między innymi przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Tam w sobotę bardzo zdecydowanie potraktowali młodego mężczyznę. Komendant zapowiedział, że wobec nich "zostaną wyciągnięte konsekwencje, ze zwolnieniem ze służby włącznie".

- Mężczyzna uczestniczył w protestach, które odbywały się na ulicy Piotrkowskiej w związku z głośnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Już po manifestacji podszedł do strażników i zwrócił im uwagę, że silnik samochodu jest włączony od dłuższego czasu, co jest niezgodne z przepisami - opowiada Piotr Borowski, reporter TVN24, który zajął się sprawą.

Do zwolnienia

Zaznaczył, że nie zgadza się na to, żeby funkcjonariusze byli wykorzystywani do "działań o charakterze politycznym, do ochrony siedzib jakichkolwiek partii politycznych oraz do działań mających znamiona represji wobec mieszkańców miasta" - dodał.