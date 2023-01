Paliło się mieszkanie w kamienicy, w środku znaleziono ciało mężczyzny. Prokuratura: prawdopodobne, że został zabity, a potem podpalony

czytaj dalej

W Woli Sufczyńskiej niedaleko Otwocka doszło do groźnego wypadku z udziałem motocyklisty, który uderzył w ogrodzenie. Był reanimowany, potem śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował go do szpitala. Jak poinformowała nas w poniedziałek policja, nie udało się go uratować.