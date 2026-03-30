Łódź

Chcą dalej drążyć tunel pod Łodzią. Cztery kamienice mogą zniknąć

Budowa tunelu pod Łodzią stoi
Tak ma wyglądać tunel pod Łodzią - wizualizacja
Źródło: PKP PLK
Polskie Linie Kolejowe złożą wniosek o zmianę decyzji lokalizacyjnej dla tunelu średnicowego w Łodzi. Dokument przewiduje wywłaszczenie czterech kamienic nad tarczą drążącą tunel, które byłyby wyburzone. Wśród nich jest pięknie odrestaurowana kamienica przy ul. 1 Maja 19.

Rafał Wilgusiak z biura prasowego PLK powiedział, że formalnie decyzja o wyburzeniu kamienic stojących nad budowanym w Łodzi tunelem średnicowym jeszcze nie zapadła, chociaż zdobycie nowej decyzji lokalizacyjnej wojewody łódzkiego dla tunelu da taką możliwość.

- Jesteśmy na etapie składania wniosku o zmianę decyzji lokalizacyjnej. Wniosek obejmuje szereg zagadnień, w tym między innymi wywłaszczenie czterech kamienic - przy ul. Próchnika 44 oraz Al. 1 Maja 19, 21, 23, znajdujących się nad trasą przejścia tarczy TBM - przekazał.

Perełka do zburzenia

Jak przypominają łódzcy radni, kamienica przy Al. 1 Maja 19 ledwie kilka lat temu przeszła kompleksową rewitalizację.

"Długo się nią nie nacieszyliśmy" - napisał radny Marcin Hencz (Koalicja Obywatelska), przypominając wpis na Facebooku miasta Łodzi z 2018 roku o kończącym się remoncie, w którym wspominano, że kamienica jest "pełna cudnych detali".

Z kolei radny Kosma Nykiel (niezrzeszony) liczy, że budynek zostanie odtworzony. "Rozumiem, że PKP robi to co niezbędne - ale mam głęboką nadzieję, że w trosce o miasto zabytki zostaną potem zrekonstruowane i odbudowane przez PKP, a potencjalne wykreślenie z ewidencji będzie warunkowe" - komentuje.

Jak poinformował Wilgusiak, na obecnym etapie nie ma decyzji o wyburzeniach tych obiektów, a "w celu uzyskania zgody na rozbiórkę konieczne jest wykreślenie z Gminnej Ewidencji Zabytków".

Dodał, że w ramach wywłaszczenia właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowanie, którego wysokość będzie ustalana indywidualnie, na podstawie wyceny według wartości odtworzeniowej przez rzeczoznawcę wskazanego przez wojewodę łódzkiego. PLK deklaruje, że wycena nie będzie uwzględniała stopnia zużycia budynków.

Na tych czterech kamienicach się nie kończy?

- Wykonamy dodatkowe ekspertyzy techniczne budynków na dalszym przebiegu tunelu, które określą, czy poszczególne obiekty będą wymagały wywłaszczenia lub rozbiórki. Na tym etapie nie ma listy nieruchomości przeznaczonych do tych działań - dodał Wilgusiak.

Zapytany, czy plan wyburzenia kamienic nad tarczą TMB, która tkwi pod nimi od września 2024 r., jest związany z koniecznością wydobycia tarczy TBM Katarzyna na powierzchnię, Wilgusiak powiedział, że analizowane są różne scenariusze dalszej realizacji inwestycji, ponieważ "wznowienie drążenia po ponad 16-miesięcznym przestoju tarczy TBM, przy jednoczesnej stwierdzonej znacznej degradacji ośrodka gruntowego w strefie oddziaływania, wiąże się z podwyższonym poziomem ryzyka wpływu na istniejącą zabudowę".

7,5 kilometra trasy pod ziemią

Tunel średnicowy pod Łodzią ma mieć 7,5 km. Połączy stację Łódź Fabryczna z Łodzią Kaliską i Żabieńcem. Od września 2024 r. prace związane z jego drążeniem stoją w miejscu, po tym, jak podczas przejścia pod Al. 1 Maja zawaliła się część kamienicy bezpośrednio nad tunelem.

LDZ Zmotryzowani Łodzianie
Moment zawalenia się ściany w kamienicy w Łodzi
Źródło: LDZ Zmotryzowani Łodzianie

Od tego czasu w hotelach i wynajętych mieszkaniach przebywa około 250 mieszkańców, którzy zostali wysiedleni na czas budowy i nie mogą wrócić do swoich mieszkań.

Na początku lutego inwestor tunelu spółka PKP PLK poinformowała o odstąpieniu od umowy z wykonawcą - spółką PBDiM. PLK zapowiedziała, że chce jeszcze w tym roku wyłonić nową firmę, która w 3-4 kwartale wejdzie na plac budowy i dokończy drążenie tunelu.

W ubiegłym tygodniu PLK w ramach dialogu konkurencyjnego wybrała pięć firm, spośród których wybierze trzech kandydatów do wydrążenia ostatniego kilometra tunelu.

pc

pc
Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
