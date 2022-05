Noga za oknem, butelka po wódce w kabinie. Pijany kierowca zasnął w ciężarówce, zablokował ruch w centrum Łodzi

Ponad trzy promile alkoholu miał 38-letni kierowca, który zasnął za kierownicą ciężarowego mana, blokując jeden z pasów alei Mickiewicza w Łodzi. Potem udał się w rajd zygzakiem ulicami miasta. Gdy zatrzymywali go policjanci, utrzymywał, że nie jest pijany. W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli między innymi pustą butelkę po wódce. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Stanie przed sądem, grozi mu kara do dwóch lat więzienia.

Noga za oknem, w pojeździe butelka po wódce

W tym czasie policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie, tym razem z ulicy Bartoka. Zbliżając się do skrzyżowania ulic Piłsudskiego z Przędzalnianą, zauważyli ciężarówkę, której kierujący co chwila zjeżdżał na sąsiedni pas ruchu. Mundurowi byli pewni że to "uciekinier" z al. Mickiewicza - zgadzały się podane przez świadków numery rejestracyjne samochodu. Zatrzymali pojazd do kontroli. - Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 38-latek miał ponad trzy promile alkoholu w organizmie. Zapytany o swój stan, nie widział żadnego problemu, bo - jak twierdził - nie był pijany i czuł się bardzo dobrze. Poza tym nie pamiętał sytuacji, w której spałby w samochodzie i zablokował skrzyżowanie – dodała mł. asp. Czyż.