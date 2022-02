Pijany kierowca zamienił się miejscami z pasażerką, bo zobaczył radiowóz. Nie wiedział, że za nim jechał policjant

czytaj dalej

We wtorek rano naszą planetę minie asteroida 455176 (1999 VF22). Astronomowie szacują, że obiekt może mieć szerokość ponad 400 metrów. Należy do tak zwanych planetoid bliskich Ziemi. To nie lada okazja, by prowadzić obserwacje, bo kolejne takie zbliżenie zdarzy się za ponad 120 lat. Co będzie potrzebne, aby ją zobaczyć?