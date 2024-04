Życie tej kobiety uratował klakson. Nagranie

Policja: piesza i kierowca zawinili

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzeczniczkę łódzkiej drogówki. - Po pierwsze - kobieta będąc na przejściu dla pieszych, miała pierwszeństwo. Ale to nie oznacza, że ona mogła wbiegać na to przejście. Po drugie - kierowca ciężarówki zbliżając się do oznakowanego przejścia dla pieszych, powinien zwolnić, a tego nie zrobił. W tym przypadku zarówno piesza popełnia wykroczenie, jak i kierowca ciężarówki nie jest tutaj bez winy - komentuje mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. I dodaje, że piesza i kierowca ciężarówki zostaliby ukarani mandatami. - Jeżeli chodzi o kierującego samochodem ciężarowym, to mógłby mu grozić mandat w wysokości 1500 złotych i 15 punktów karnych, ponieważ nie udostępnił pierwszeństwa pieszemu, będącemu na przejściu. Poza tym swoim manewrem spowodował, że ta piesza zatrzymała się na środku tego przejścia. Ukarana zostałaby też piesza, która wbiegła na to przejście - informuje policjantka.