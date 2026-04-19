Łódź Piesi potrąceni na przejściu, policja szuka motocyklisty Anna Winiarska |

Dwie osoby zostały potrącone

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ulicy Pabianickiej. Poszkodowani to 21-letnia kobieta i 24-letni mężczyzna. Oboje trafili do szpitala z obrażeniami głowy i kończyn. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Na przejściu dla pieszych, gdzie doszło do wypadku, działa sygnalizacja świetlna. Jak jednak przekazał reporter TVN24 Piotr Borowski, wypadek miał miejsce po godzinie 23 i sygnalizacja prawdopodobnie ograniczała się do stałego pomarańczowego światła.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy jako pierwsi dojechali na miejsce, wynikało, że kierujący potrącił na przejściu dla pieszych dwie osoby. Policjanci wykonali wszystkie czynności, zebrali materiał dowodowy, zabezpieczyli monitoring. Te materiały pozwoliły ustalić, że kierujący motocyklem to 31-letni mieszkaniec powiatu pabianickiego – przekazała Edyta Machnik z łódzkiej policji.

Na razie motocyklista nie został zatrzymany, jednak policja zapewnia, że to kwestia czasu.

