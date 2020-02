Piesi na przejściu, a kierowca jedzie. Mężczyzna aż podskoczył

Niebezpieczne zdarzenie na przejściu dla pieszych w Łodzi. Młody mężczyzna i kobieta o kulach chcieli przejść na drugą stronę ulicy. Kiedy ten pierwszy dotarł do połowy pasów, tuż przed nim przemknął samochód. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 9, na przejściu przy zjeździe z ronda Lotników Lwowskich. Przed zebrą, przepisowo, zatrzymał się autor nagrania. Po prawej stronie widać stojący na przystanku autobus komunikacji miejskiej, a chwilę później wchodzącą na przejście dwójkę pieszych.

"To bulwersujące"

Pierwszy szedł młody mężczyzna, za nim kobieta poruszająca się o kulach. Gdy pieszy dotarł do połowy pasów, przejechał przed nim samochód osobowy. Mężczyzna aż podskoczył.

- To bulwersujące, zwłaszcza że to jest przejście w pobliżu szpitala. Ludzie w tamtym miejscu bardzo wolno przechodzą, a ta pani wyglądała na osobę, która mogła wracać ze szpitala. Nie widziałem tego kierowcy, zjazd z ronda jest trochę po łuku i tamten kierowca skorzystał ze skrajnego pasa, tylko mi mignął, zobaczyłem jego tył i nie widziałem, czy to kobieta czy mężczyzna. Mógłbym się znaleźć na miejscu tej kobiety, dobrze, że ona szła z tyłu za tym młodym człowiekiem, który miał refleks - zaznaczył autor nagrania.