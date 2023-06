Nad morze, w góry, do Warszawy, Poznania i Wrocławia. Łódź pierwszym miastem z ringiem autostradowo-ekspresowym

czytaj dalej

To szansa dla młodych dziewczynek i chłopców, żeby w przyszłości nie zachorować na raka. Ruszył program szczepień przeciw HPV. - Jest to skuteczny sposób, by żyć bezpiecznie i spokojnie - mówi dwudziestodwuletnia Weronika, która zaszczepiła się w zeszłym roku. Dawkę przyjęło już pięć tysięcy młodych ludzi, kolejnych 11 tysięcy jest zarejestrowanych. Ale to ciągle mało. Choć jest takie polskie miasto, które w szczepieniu przeciw HPV odniosło sukces. O korzyściach ze szczepienia i o tym, jak się zapisać, Anna Wilczyńska.