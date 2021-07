Przeszczep rogówki, pierwszy w tym szpitalu. W Polsce na taki zabieg czeka około 3,5 tysiąca osób

W łódzkim szpitalu imienia Jonschera wykonano pierwszy w historii tej placówki przeszczep rogówki. Na podobny zabieg czeka w Polsce około 3,5 tysiąca osób. - Pandemia wstrzymała transplantologię. Uruchomienie programu przeszczepów w placówce to bardzo ważna wiadomość - podkreśla konsultant wojewódzki ds. transplantologii dr hab. Adam Durczyński.

Głównym wskazaniem do przeszczepu rogówki jest słaba ostrość widzenia. Zabiegi wykonywane są u pacjentów z bliznami rogówki po urazach i po zapaleniach, z chorobami wrodzonymi rogówki, z obrzękiem rogówki po operacjach zaćmy oraz po perforacji rogówki. Pierwszy przeszczep rogówki w szpitalu im. Jonschera odbył się 19 czerwca; obecnie wiadomo już, że był to zabieg udany.

Długie kolejki do przeszczepów

Obecnie na zabieg przeszczepu rogówki czeka w Polsce ok. 3,5 tys. osób. Miejski szpital im. Jonschera od miesięcy przygotowywał się do wprowadzenia tej procedury. Pomógł w tym m.in. zakup niezbędnego do wykonywania takich transplantacji sprzęt wart prawie 150 tys. zł.