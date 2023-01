Umawiają się na wizytę lekarską, nie przychodzą i jej nie odwołują. "Problem naprawdę duży"

Z powodu rosnącej liczby chorych na grypę i Covid-19, większość przychodni lekarskich w Polsce jest przepełnionych. Okazuje się jednak, że kolejki można by było zmniejszyć, gdyby pacjenci odwoływali umówione wcześniej wizyty lekarskie. Z danych NFZ wynika, że rocznie przepada nawet 17 milionów terminów.

O tym, jak duży jest to problem, mówiła na antenie TVN 24, nasza reporterka Katarzyna Pasikowska-Poczopko. Jak relacjonowała - z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że rocznie nieodwołanych wizyt w całej Polsce może być nawet 17 milionów.

Umawiają się na wizytę lekarską, nie przychodzą i jej nie odwołują TVN24

Problem nie tylko w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej

Doktor Michał Matyjaszczyk, kierownik zakładu medycyny rodzinnej Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi podkreśla, że problem jest naprawdę duży i nie dotyczy tylko przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. - Głównie dotyczy to poradni specjalistycznych, w mniejszym stopniu przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, ze względu na formę funkcjonowania - my funkcjonujemy bardziej z dnia na dzień niż na zapisy planowe długoterminowe, natomiast myślę, że około 20 do 30 procent pacjentów nie odwołuje i nie zgłasza się na wizyty do poradni specjalistycznych - mówi lekarz. Dodaje: - Wystarczy wizytę odwołać nawet na 24 godziny przed - chociaż lepiej by było, gdyby to było 48 godzin czy 72 godziny - zaapelował lekarz. - Nie pomaga nawet przypominanie, które stosujemy, czyli smsy, które przychodzą do pacjentów z potwierdzeniem wizyty - pacjenci nie oddzwaniają i ich nie odwołują - powiedział kierownik zakładu medycyny rodzinnej Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi.

Umawiają się na wizytę lekarską, nie przychodzą i jej nie odwołują TVN24

NFZ wysyła milion SMS-ów przypominających o wizytach

Reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko usłyszała w Narodowym Funduszu Zdrowia, że ten do pacjentów miesięcznie wysyła milion SMS-ów przypominających, a robi to na trzy dni przed umówioną wizytą. Okazuje się, że za pierwsze półrocze w województwie łódzkim - na pierwszą wizytę do endokrynologa nie przyszło 16 procent pacjentów i większość z nich tych wizyt nie odwołała - relacjonowała nasza reporterka.

- Wszystkie przychodnie, które mają umowę z NFZ są zobowiązane do prowadzenia kolejek - czyli wpisują nam po numerze PESEL wszystkich pacjentów, wpisują do nich numer telefonu komórkowego i prowadzą kolejkę i my korzystając z tego systemu kolejkowego do wszystkich pacjentów, którzy w rejestracji podali swój prawidłowy numer telefonu komórkowego wysyłamy do miliona SMS-ów miesięcznie - poinformowała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.

Dodała: - Oczywiście nie mówimy tutaj o poradach lekarzy POZ, tutaj nie wysyłamy SMS-ów, wysyłamy tylko do wszystkich pacjentów, którzy są kolejkowani, a takie kolejki są zobowiązani prowadzić wszyscy świadczeniodawcy, którzy mają umowę z NFZ. - Czyli jeśli umówieni na kolonoskopię, do laryngologa, ginekologa - na pierwszą wizytę - to dostaniemy przypomnienie z systemu o tym, że na taką wizytę jesteśmy umówieni i że trzeba na nią przyjść - dodała Anna Leder.

Umawiają się na wizytę lekarską, nie przychodzą i jej nie odwołują TVN24

Umawiają się na wizytę lekarską, nie przychodzą i jej nie odwołują

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pk/tok

Źródło: tvn24.pl