"Symboliczny powrót braci Warner do Polski". Nowa gwiazda odsłonięta na Piotrkowskiej

Politycy komentują nowe informacje "Gazety Wyborczej" o zakupie działek przez Iwonę Morawiecką, żonę premiera Mateusza Morawieckiego. Magdalena Biejat (Lewica) oceniła, że skoro szef rządu nie ujawnia majątku żony, "to znaczy, że mają czego się wstydzić". - Mieliśmy obietnice prezesa Kaczyńskiego, że pełna transparentność, jawność i przejrzystość w tej materii będzie zagwarantowana. I co? I wyszło jak zwykle po PiS-owsku - komentował rzecznik PSL Miłosz Motyka. Bartosz Kownacki (PiS) przekonywał, że "to nie jest ukrywanie", bo "żona ma prawo do swojej niezależnej działalności".