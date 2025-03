Obrączka wpadła do studzienki, odnaleziono ją po 11 dniach. "Wyjątkowe szczęście"

Do zdarzenia doszło po południu 13 lutego przy pl. Niepodległości w Łodzi. Pani Anna pojechała załatwić tam ważne sprawy rodzinne, nie spodziewała się, że straci coś ważnego - obrączkę, która należała do jej babci, a dostała ją od zmarłego niedawno taty.

- Towarzyszyła mi przez całe życie, dostałam ją ponad 20 lat temu, ona zawsze ze mną była w najważniejszych chwilach mojego życia i zawsze była dla mnie taki symbolem wiary, że coś się uda i rzeczywiście się udawało i jak ją straciłam, to była to dla mnie sentymentalna strata - informuje w rozmowie z tvn24.pl kobieta

Pracownicy ZWIK odnaleźli małą obrączkę

- Okoliczności tego zdarzenia nie były do końca wesołe. Przeprowadzałam formalności związane ze spadkiem po niedawno zmarłym tacie - czyli synu mojej babci, tej, do której należała obrączka, którą zgubiłam - przekazuje nam kobieta. - Musiałam na chwilę wyjść z kancelarii notarialnej, żeby przeparkować samochód i kiedy otwierałam drzwi samochodu, ta obrączka niefortunnie zsunęła mi się z małego palca lewej dłoni i wpadła do studzienki - dodaje. Pani Anna na początku była zrezygnowana i myślała, że obrączka jest nie do odzyskania. Postanowiła jednak na drugi dzień zadzwonić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdzie usłyszała, że "jest możliwe, żeby wyciągnąć obrączkę". W ZWiK zaznaczono jednak, że "trzeba będzie poczekać do czasu kiedy ustąpią mrozy, bo maszyna, która wyciąga wodę ze studzienki, mogłaby ulec uszkodzeniu".