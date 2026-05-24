Nocny pościg ulicami miasta za 20-latkiem. Nagranie

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o nocnym pościgu policyjnym za samochodem osobowym w Łodzi. Według informacji przekazanych nam przez czytelnika, do zdarzenia miało dojść przed godziną 3.

Za kierownicą 20-latek pod wpływem alkoholu

O zdarzenie zapytaliśmy oficer prasową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, mł. asp. Izabelę Wypychowską.

- Do zdarzenia drogowego doszło dzisiaj około godziny 3 w nocy. Dyżurny łódzkiej policji otrzymał informację, że samochód marki Volkswagen uderzył w zaparkowany pojazd. Na miejsce przyjechali policjanci, wtedy kierujący Volkswagenem odjechał z miejsca zdarzenia. Pomimo wydawanych sygnałów do zatrzymania, policjanci musieli podjąć pościg za mężczyzną, który rozpoczął ucieczkę - przekazała w niedzielę redakcji Kontaktu24 policjantka. - Został zatrzymany na ulicy Milionowej. Jak się okazało, mężczyzna miał 20 lat i był pod wpływem alkoholu - dodała. Kierujący został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Gdy wytrzeźwieje, będą z nim prowadzone dalsze czynności.