Mały Piotruś znalazł nowy dom. "Najlepszy możliwy prezent na dzień dziecka"

Niespełna roczny Piotruś, któremu Fundacja Gajusz prowadząca ośrodek preadopcyjny Tuli Luli rozpaczliwie szukała rodziny zastępczej będzie mieć nową rodzinę. Małżeństwo mieszkające w Płocku po naszej relacji zgłosiło się do fundacji i pomyślnie przeszło długą drogę weryfikacji. - To wzruszająca historia z happy endem. Nie mogliśmy sobie wymarzyć niczego lepszego na dzień dziecka - mówi Agata Chmiela, opiekunka chłopczyka.

- Wszyscy wyszli z domu, włączyłam waszą telewizję. Chciałam zobaczyć, co tam w świecie nowego. I wtedy zobaczyłam Piotrusia i te jego przepiękne oczy. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam - mówi Dorota Pracz-Jończyk. W jej oczach pojawiają się łzy wzruszenia.

Wraz z mężem, po 20 latach spędzonych w Kanadzie przeprowadziła się w 2014 roku do Płocka. Ma już czworo wychowanych dzieci. Kobieta, jeszcze zanim skontaktowała się z mężem, napisała do Fundacji Gajusz. Odpowiedź przyszła następnego dnia. - Usłyszałam, że zgłosiło się wielu chętnych.

- Napisałam do męża, że musimy poważnie porozmawiać. On odpisał "coś ty znowu wymyśliła". Potem jednak, kiedy pokazałam mu Piotrusia powiedział, że jestem świetną matką i damy dziecku dom pełen miłości - mówi Dorota Pracz-Jończyk.

Trzy miesiące zamiast dziewięciu

Rodzina z Płocka nie wystraszyła się, że Piotruś zmaga się z chorobą neurologiczną. Chłopiec - jak opowiada nam Agata Chmiela, wychowawca w ośrodku Tuli Luli - potrzebuje specjalnej opieki, wsparcia terapeutycznego i neurologicznego. - Wszystko po to, żeby poprawić jakość ruchów i stymulować go do prawidłowego rozwoju - opowiada.