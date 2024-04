Nielegalnie zdobywał kody do wypłat z bankomatów, wpadł w centrum handlowym

Wyłudził 13 tysięcy

- W trakcie obserwacji tego miejsca, funkcjonariusze zauważyli szukanego przez siebie mężczyznę i zatrzymali kiedy wychodził ze sklepu. Przy mężczyźnie znaleźli i zabezpieczyli siedem tysięcy złotych, a w jego mieszkaniu dalsze sześć tysięcy złotych - przekazuje sierż. szt. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 19-latek usłyszał zarzut oszustwa komputerowego, za co grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany.

Policja przypomina

"Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK, upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa. Skontaktujmy się telefonicznie lub osobiście ze znajomym i upewnijmy się, czy naprawdę potrzebuje on naszej pomocy. Próby wyłudzenia pieniędzy przez oszustów mogą być różne – m.in. na leki, że została zagubiona torebka, zagubiony portfel, brak pieniędzy na powrót do domu, brak pieniędzy na jedzenie czy też trudna sytuacja finansowa. Przestępcy, podszywając się pod naszych znajomych, tłumaczą, że teraz brakuje im środków, ale oddadzą je wieczorem, gdy tylko otrzymają przelew. Pamiętajmy również, aby nie klikać w nieznane linki, które przekierowują nas na strony, które wyglądają jak strony do logowania do bankowości elektronicznej, nikomu nie podawać naszych danych do logowania i sprawdzać smsy potwierdzające dokonane przez nas przelewy, a przede wszystkim ich kwoty" - przypomniała w komunikacie łódzka policja.