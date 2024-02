Niebezpieczne wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Nagranie

"Niedopuszczalne zachowanie"

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzeczniczkę łódzkiej drogówki. - To jest niedopuszczalne zachowanie kierującego samochodem osobowym. Doszło tutaj do wykroczenia polegającego na wyprzedzaniu przed przejściem dla pieszych, za co grozi półtora tysiąca złotych mandatu i 15 punktów karnych - komentuje młodszy aspirant Jadwiga Czyż.