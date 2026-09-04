Łódź Nie wróciła z rozpoczęcia roku szkolnego, choruje na cukrzycę. Trwają poszukiwania 16-letniej Julii Zielińskiej Oprac. Piotr Krysztofiak |

Łódź Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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Julia Zielińska ma 16 lat, jest mieszkanką dzielnicy Widzew w Łodzi. Ostatni raz była widziana 1 września przy ulicy Stefana Żeromskiego w Łodzi. Po rozpoczęciu roku szkolnego nie wróciła do domu i do tej chwili nie skontaktowała się z bliskimi.

Zaginęła 16-letnia Julia Zielińska Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Rysopis Julii Zielińskiej

Policja opublikowała dokładny rysopis 16-latki i jej zdjęcie. Rysopis dziewczyny: wzrost około 167 cm, szczupła budowa ciała, oczy piwne, włosy ciemne. W chwili zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białą bluzkę, czarną marynarkę oraz buty sportowe (biało -niebiesko-czarne), miała też przy sobie brązową torebkę. "Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej lub mają informacje o losie dziewczyny, proszone są o kontakt z VI Komisariatem Policji w Łodzi przy ulicy Wysokiej 45, całodobowo pod numerem telefonu 47 841 13 00 lub numer alarmowy 112"- zaapelowała KMP w Łodzi.