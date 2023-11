Nie mogli go odholować, bo brakowało jednej tabliczki. Strażnicy szukają kierowcy zabetonowanego samochodu

Kierowca wyjechał sam. Jest poszukiwany

- W okolicy nie ma monitoringu, ale ze śladów wynika, że wyjechał sam. Kierowca podłożył gumowe podstawki od pachołków drogowych i po nich wyjechał - przekazał Marusik. Na pytanie o to, czy nie można było odholować samochodu przed wylaniem betonu, strażnik powiedział, że nie było na to podstaw prawnych. - Strażnicy włożyli za wycieraczkę wezwanie do stawiennictwa i złożenia wyjaśnień. Ustaliliśmy też w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, kto jest właścicielem samochodu - to kobieta, która okazała nam umowę kupna-sprzedaży pojazdu, a z niej wynika, że samochód ma dwóch współwłaścicieli, natomiast żadnego z nich nie zastaliśmy w miejscach ich zamieszkania i musimy teraz do nich dotrzeć bezpośrednio - wyjaśnił Marek Marusik.