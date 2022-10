Nie chciał zapłacić za przejazd, miał napaść na taksówkarza. Areszt dla 34-latka

czytaj dalej

Rząd we wtorek zaprezentował założenia projektu ustawy, który przewiduje wprowadzenie limitu ceny prądu dla części odbiorców. Od 1 grudnia do końca 2023 roku maksymalna cena prądu dla podmiotów wrażliwych oraz mikro-, małych i średnich firm ma wynosić 785 złotych za megawatogodzinę (MWh), a dla gospodarstw domowych powyżej określonych wcześniej limitów zużycia zostanie ustalona na 693 zł/MWh. - To nie jest nasze ostatnie słowo - zapowiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.