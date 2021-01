Protestowali przed łódzkim sądem, kar nie dostaną. "Swobody można ograniczać tylko w sytuacjach nadzwyczajnych"

W czerwcu ubiegłego roku pojawili się pod gmachem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, żeby protestować w obronie konstytucji. Czworo protestujących stanęło przed sądem, bo - jak uznała policja - dopuścili się złamania zakazu zgromadzeń. Teraz łódzki sąd uznał, że nie ma podstaw do ukarania protestujących.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości - ich zdaniem - niszczy niezależność wymiaru sprawiedliwości i dąży do upolitycznienia sędziów. Dlatego też, od blisko trzech lat, grupa mieszkańców Łodzi regularnie wyraża swój sprzeciw przed gmachem miejscowego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Protestów nie przerwali również wtedy, kiedy rozpętała się pandemia. To skończyło się na - jak przekazują protestujący - kilkudziesięciu wnioskach o ukaranie za łamanie zakazu zgromadzeń.

- Zawsze pojawiamy się wreszcie w sądzie, żeby usłyszeć, że policja próbująca nas ukarać nie miała ku temu podstaw. Tak też było we wtorek, ale dla nas niezmiernie ważne jest to, co przy okazji usłyszeliśmy przy uzasadnieniu decyzji o umorzeniu podstępowania wobec nas - mówi nam jeden z protestujących, którzy mieli dostać karę.