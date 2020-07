"Idę kupić kwas". Nękał swoją ofiarę nawet, gdy już trafił do aresztu. Właśnie usłyszał wyrok

"Idę kupić kwas"

- Czuję się bezradny, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to się nie skończy, że to, iż jesteśmy dzisiaj w sądzie, to jest dopiero początek - mówił przed kamerą "Uwagi" Adam.

Zza krat

Nękanie to przestępstwo

Modelkę Katarzynę Dacyszyn stalker nękał przez 11 lat. Gdy wreszcie został oskarżony, oblał swoją ofiarę kwasem siarkowym na sądowym korytarzu. Katarzyna Dacyszyn wygrała walkę o życie, a teraz walczy o to, by organy ścigania traktowały sprawy o nękanie poważniej.

- Te zachowania nie znikną. One się nie skończą, one będą wciąż trwały i one będą eskalować. Ja jestem dowodem na to, że stalker potrafi eskalować do poziomu stalkera drapieżnika - mówi dziś modelka.