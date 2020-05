Szalał po ulicach miasta, namierzali go internauci. Gdy go znaleźli, spał za kierownicą. "Od razu rzucił się do ucieczki"

- W lusterku widziałem, jak inny kierowca próbował go zatrzymać. Mnie wyprzedził na przejściu, jadąc z drugiej strony wysepki - opowiada Mateusz Wieszczek z Łodzi, który nagranie z szalonego przejazdu białego volkswagena umieścił w sieci. Dzień później kierowca auta widocznego na filmie został po pościgu zatrzymany przez policję.

- Wiedziałem, że dzieje się coś dziwnego, bo inny kierowca usiłował go zatrzymać. Samochody zatrzymały się na środku pasa i doszło do ostrej wymiany zdań. Potem volkswagen ruszył i, jadąc po chodniku, wyminął auto jadące z przeciwka - informuje rozmówca tvn24.pl.

Namierzany….

To, co działo się z przodu jego auta, już można zobaczyć na filmie z wideorejestratora.

- Pierwszy raz postanowiłem wrzucić czyjeś wyczyny na drodze do sieci i poinformować policję. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - mówi Wieszczek.

… i namierzony

Zatrzymanemu może grozić do pięciu lat więzienia Policja w Łodzi

Tarapaty

- Nie dość, że nie posiada prawa jazdy, to dodatkowo był pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie - mówi Boratyńska.

Mężczyzna w najbliższym czasie ma usłyszeć szereg zarzutów: kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, niezatrzymania się do kontroli, spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz jazdy bez uprawnień - za co może mu grozić do pięciu lat więzienia.