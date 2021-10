Łódź. Stawiają znaki co kilkanaście metrów. Zarządca nie chce "żadnych wątpliwości"

czytaj dalej

Do aktualnych relacji Polski z Unią Europejską odniosła się w "Jeden na jeden" Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier, w latach 2014–2019 komisarz UE do spraw rynku wewnętrznego i usług. Jak przekazała, w oficjalnych konkluzjach unijnego szczytu w Brukseli nie będzie tematu praworządności. Jednocześnie dodała, że "z tego, co słyszy od kolegów z Komisji i z Brukseli, to oni postrzegają sytuację polską jako o wiele groźniejszą niż brexit".