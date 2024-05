"Karygodne zachowanie"

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy rzeczniczkę łódzkiej drogówki. - Pierwsza najważniejsza rzecz to taka, że na tej hulajnodze jechały dwie osoby, co jest zabronione. Po drugie poruszali się ulicą - kierujący hulajnogą powinien poruszać się drogą dla rowerów, jeżeli takiej drogi nie ma, to powinien jechać z prędkością do 8 km/h po chodniku. Po trzecie przejeżdżali po przejściu dla pieszych, po czwarte nie stosowali się do czerwonego sygnału świetlnego, po piąte przejechali przez środek skrzyżowania. To zachowanie jest karygodne i jeszcze raz karygodne - komentuje mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. Policjantka dodaje, że jadący na hulajnodze stworzyli zagrożenie dla siebie, ale też pieszych, kierowców i motorniczych, bo przejeżdżali często w miejscach, gdzie są tory tramwajowe.